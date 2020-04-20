مهجة القدس تنعى والد الشهيدين المجاهدين مطاوع وإبراهيم الحو

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الاثنين 20/4/2020، بالتعزية من عائلة الحو بوفاة فقيدهم خليل محمد يوسف الحو (أبو مطاوع) والد الشهيدين المجاهدين/ مطاوع وإبراهيم الحو.

وأوضحت المؤسسة في بيان نعي، أن الحو وافته المنية صباح اليوم، بمحافظة جباليا شمال قطاع غزة، عن عمر يناهز (58) عاماً قضاها طائعاً لله صابراً محتسباً.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد مطاوع الحو استشهد بتاريخ 23/02/1992م أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، فأطلق جنود الاحتلال عليه النار بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده على الفور.

أما شقيقه الشهيد المجاهد إبراهيم الحو استشهد بتاريخ 21/03/2004م متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 04/03/2004م في عملية بطولية شرق مدينة غزة، أثناء استهدافه قافلة عسكرية صهيونية بقذائف "أر. بي. جي" حيث أصيب بشظية دبابة اخترقت جسده الطاهر في حينها.