طائرات مسيرة لتسريع فحوص "كورونا" في أحد الدول الافريقية

بدأت شركة امريكية تعمل في غانا اليوم الاثنين 20/4/2020 ، في استخدام طائرات مسيرة لنقل فحوص فيروس كورونا بسرعة.

وقال كيلر ريناودو، الرئيس التنفيذي لشركة زيبلاين : "سيتيح استخدام طائرات التسليم المسيرة، لنقل عينات اختبار كورونا، للحكومات، وسيساعد ذلك في إنقاذ الأرواح بشكل أسرع.

شركة زيبلاين اجرت أول رحلة لنقل عينات لإجراء فحوص الفيروس في الأول من أبريل، وستنقل الآن عينات من أكثر من ألف منشأة صحية في المناطق الريفية إلى مختبرات في العاصمة الغانية أكرا، وفي كوماسي ثاني أكبر مدن البلاد.

وأوضحت هيئة الصحة في غانا إنها اختبرت 57 ألف عينة حتى 15 أبريل.

وسجلت البلاد 834 إصابة مؤكدة بالفيروس، وتوفي 9 أشخاص بسبب المرض الناجم عن الإصابة بالعدوى.