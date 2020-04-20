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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 20/4/2020

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:50 - 20 ابريل 2020
ذهب ودولار ذهب ودولار
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تشهد اسعار الذهب في فلسطين استقرارً بعد الارتفاع الذي شهده خلال الاسبوع الماضي ، وفقا للسوق العالمية التي قالت ان الارتفاع هو الاعلى منذ عدة سنوات .

وجاءت اسعار الذهب في فلسطين على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 جاء على النحو التالي  : 194.81 شيكل  -وبالدولار: $54.26

سعر الذهب عيار 22 جاء على النحو التالي : 178.57 شيكل - وبالدولار: $49.74

سعر الذهب عيار 21 جاء على النحو التالي 170.46 شيكل -   وبالدولار : $47.48

سعر الذهب عيار 18 جاء على النحو التالي 146.11 شيكل - وبالدولار: $40.70

سعر الذهب عيار 14 جاء على النحو التالي 113.64 شيكل -وبالدولار :$31.65

سعر الذهب عيار 12 جاء على النحو التالي 97.40 شيكل -وبالدولار: $27.13

سعر أوقية الذهب جاء على النحو التالي 6,058 شيكل -وبالدولار: $1,688

سعر جنيه الذهب جاء على النحو التالي 1,364 شيكل - وبالدولار: $379.83

أسعار كيلو الذهب 194,806 شيكل $54,260

 

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