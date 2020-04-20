طالع تردد جميع قنوات الأطفال والكرتون العربية 2020

في ظل الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كورونا بدأ البحث عن ترددات قنوات الأطفال والكرتون وخاصة في ظل تواجد عدد كبير من أطفال العالم العربي في المنازل.

القنوات من البالغين، وليس فقط الأطفال؛ نظرًا لأن تلك القنوات تقوم بعرض العديد من أفلام الكارتون سواء المدبلجة إلى اللهجة المصرية التي يفضلها الجميع ن وغيرها من القنوات العربية .

وتردد جميع القنوات تنقسم الي عدة قنوات ، أو حتى مترجمة إلى اللغة العربية، فإن كنت تبحث عن المزيد من تلك القنوات، نقدم لك الدليل الكامل لها، اكتشف في التالي تردد جميع قنوات الأطفال 2020 بنفسك!

تردد جميع قنوات الأطفال 2020:

(1) تردد قناة توم وجيري على النايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11355 – 11354

القمر الصناعي : Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

اسم القناة على الرسيفر : Tom and jerry.

2) تردد قناة بطوط على النايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد : 11411

القمر الصناعي : Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

اسم القناة على الرسيفر Batoot Kids TV

طالع: تردد قناة بطوط

(3) تردد قناة ميكي على النايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11258

القمر الصناعي : Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

اسم القناة على الرسيفر Mickey.

(4) تردد قناة بيبي كيدز على النايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11393

القمر الصناعي : Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

اسم القناة على الرسيفر : Baby Kids TV.

(5) تردد قناة مودي كيدز للكارتون

معدل الترميز: 27500

التردد: 11603

القمر الصناعي : Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

اسم القناة على الرسيفر : Mody Kids TV.

اكتشف: تردد قنوات الكرتون 2020

تردد قنوات الأطفال 2020

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(1) تردد قناة سبيس تون

معدل الترميز: 27500

التردد: 11785

القمر الصناعي : Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

اسم القناة على الرسيفر Spacetoon

(2) تردد قناة MBC 3

معدل الترميز: 27500

التردد: 11470

القمر الصناعي : Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

اسم القناة على الرسيفر MBC 3

(3) تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك كيدز

معدل الترميز: 27500

التردد: 11938 – 12322

القمر الصناعي : Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

اسم القناة على الرسيفر National Geographic kids

تردد قنوات الأطفال الإسلامية

(1) تردد قناة المجد الإسلامية للأطفال

معدل الترميز: 27500

التردد: 12226

القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

اسم القناة على الرسيفر Majid Kids TV.

(2) تردد قناة براعم للأطفال