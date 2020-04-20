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الاطباء الصينيون يبتكرون طريقة جديدة للحماية من "كورونا"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:06 - 20 ابريل 2020
الصين3 الصين3
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لاحظ علماء من الصين ممن شاركوا في دراسة فيروس كورونا ان  تدمير الهيموغلوبين في دم مريض

المريض كون ان الهيموغلوبين هو بروتين خاص ضروري لتبادل الغازات في رئتي الإنسان  مما جعلهم يحددون الخبراء طريقة علاج ممكنة.

تستجيب خلايا الرئة لهذا ويزيد الالتهاب، ويختنق المريض وبالتالي، وفقا للعلماء، يجب أن يبنى نموذج العلاج على حماية الهيموغلوبين من الهجمات الفيروسية. إذا كان هذا التكتيك صحيحًا، فإن قائمة كاملة من الأدوية مناسبة لمكافحة مرض مميت.

وبين الاطباء ان "الكلوروكين" المستخدم لمكافحة الملاريا في حماية الهيموغلوبين من هجوم البروتينات الفيروسية، ويمكن أن يمنع الدواء المضاد للفيروسات favipiravir ارتباط البروتينات ويمنع الفيروس تمامًا من دخول الخلايا السليمة. ChemRxiv.

وأكد الخبراء الصينيون أن نتائجهم لم يتم اختبارها وهي مناسبة للمناقشة الأكاديمية فقط. ومع ذلك، فإن الكلوروكين الذي اقترحه أطباء من الصين يستخدم بالفعل في مستشفيات بعض الدول لعلاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا

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