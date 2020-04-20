ترامب يعرض المساعدات على إيران وظريف يرد

واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتهاماته لإيران بعدم الشفافية فيما يتعلق بالأعداد الحقيقية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد-19)، لكنه أبدى استعداده تقديم المساعدة لها.

وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية للكشف عن مستجدات تفشي فيروس كورونا، إن إيران ليس لديها شفافية فيما يتعلق بالأعداد الحقيقية لإصابات ووفيات كورونا.

وأكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده لتقديم معونات لإيران، لمساعدتها على التعامل مع جائحة فيروس كورونا إذا طلبت طهران ذلك".

وقال ترامب، "إذا احتاجت إيران مساعدات سأكون مستعدا لذلك".

وكان الرئيس الأمريكي أكد، مساء السبت، أنه سيرسل أجهزة تنفس صناعي إلى إيران "إذا كانت تريدها".

وقال ترامب في تصريح لقناة "فوكس نيوز" حينها، إن الولايات المتحدة "تساعد عددا من البلدان في مواجهة فيروس كورونا، وسنساعد إيران إذا كانت تريد ذلك".

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية يوجد في إيران أكثر من 82 ألف حالة إصابة بكورونا، وما يزيد عن 5 آلاف حالة وفاة.

ظريف يرد على ترامب

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف على اقتراح الرئيس الأمريكي، يوم الأحد، لتزويد الجمهورية الإسلامية بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وكتب ظريف على صفحته بموقع "تويتر": "ستصدر إيران أجهزة للتنفس الاصطناعي في غضون بضعة أشهر، الرئيس ترامب، كل ما عليك فعله هو التوقف عن التدخل في شؤون شعبنا وخاصة شأني.. وصدقني نحن لا نقبل نصيحة أي سياسي أمريكي".

ورغم العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران، تؤكد الإدارة الأمريكية أن لا حظر على تصدير المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، لكن غالبية الشركات التجارية تتجنب إقامة علاقات تجارية مع إيران، خشية الخضوع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.