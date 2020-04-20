مجدلاني: صرف 500 شيكل قبل رمضان لأسماء جديدة سجلت في وزارة التنمية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين 20/4/2020، عن نيتها صرف مساعدة عاجلة للأسر التي سجلت حديثاً لدى الوزارة.

وأوضح أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية في تصريحات إذاعية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة وزعت استمارة بحثية على مكاتب الوزارة والبلديات واتحادات العمل، تتضمن كل المعلومات التي تحتاجها قاعدة البيانات اللازمة لوزارة التنمية.

وبيت مجدلاني، أنه حتى الآن بلغ عدد المسجلين لدى الوزارة 63380 مسجل، وهي أسماء جديدة سجلت حديثاً.

ولفت مجدلاني إلى أن بعض الموظفين سجلوا أسمائهم سواء كانوا في الحكومة أو الخاص، داعياً كل موظف يتقاضى راتب من الحكومة أو من جهات أخرى ألا يسجل في هذه الاستمارة لأن لديه دخل.

وتوقع وزير التنمية، أن يصل قبل نهاية الشهر لحوالي 100 ألف شخص مسجل كأفراد وعائلات، موضحاً أن التسجيل يستهدف كل من فقد عمله ولم يعد له دخل أو أي أسرة مستوى دخلها أقل من 1400 شيكل.

ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بصرف 500 شيكل قبل شهر رمضان كمساعدة عاجلة للأسر التي سجلت حديثاً، حيث تم تحديد المبلغ حسب ماهو متوفر من مبلغ مالي لديهم.