18 مؤسسة صحفية توجه نداءً للأمم المتحدة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين

وجهت 18 مؤسسة صحفية اليوم الاثنين 20/4/2020، نداءً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقد بعثت المؤسسات الصحفية برسالة مفتوحة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وناشدت المؤسسات، في النداء الذي يأتي تزامناً مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في الـ17 من نيسان/ أبريل من كل عام، المفوضية السامية لحقوق الإنسان للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية.

وأعربت المؤسسات عن قلقها الكبير إزاء تزايد تفشي وباء جائحة كورونا في "إسرائيل" والأراضي المحتلة الفلسطينية والخشية من وصوله ليصيب آلاف الأسرى ومنهم 19 صحفياً داخل السجون "الإسرائيلية".

وأكدت المؤسسات على أن الأسرى الفلسطينيين ومنهم الصحفيون يعانون داخل السجون "الإسرائيلية"، من خطر يهدد حياتهم نتيجة انتشار "فيروس كورونا"، حيث تفتقر السجون لأدنى مقومات الحياة، عوضاً عن الإهمال الطبي الذي أودى بحياة العشرات من الأسرى الفلسطينيين خلال السنوات الماضية.

ووجهت المؤسسات مناشدتها إلى المفوضية السامية وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل التحرك لإطلاق سراح المعتقلين من الصحفيين داخل السجون "الإسرائيلية" في ظل توسع انتشار جائحة "كورونا" ووصولها إلى السجون، وعدم التزام إدارة السجون بقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949 في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين والصحفيين على وجه الخصوص.

المؤسسات المشاركة في النداء:

لجنة دعم الصحفيين

المركز الفلسطيني للحريات الإعلامية "مدى"

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

نقابة الإعلام اتحاد الشغل

مركز تونس لحرية الصحافة

المرصد العراقي للحريات الصحفية

التجمع الاعلامي الفلسطيني

مؤسسة فلسطينيات

التجمع الديمقراطي الصحفي

كتلة الصحفي الفلسطيني

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية