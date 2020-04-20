الشخرة : تسجيل 7 حالات جديدة بـ"كورونا" بينهم 2 من غزة يرفع الإصابات في فلسطين لـ448 بما فيها القدس

أعلن د. كمال الشخرة مدير الرعاية الصحية بوزارة الصحة برام الله اليوم الأثنين 20/4/2020 ، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينهم 2 من قطاع غزة ، ليرفع عدد الاصابات في فلسطين لـ448 حالة بما فيها القدس.

وقال الشخرة خلال الايجاز الصباحي حول الحالات السبعة إن حالتين سُجلت في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، وحالتين في كفر عقب إحدى ضواحي القدس، وحالتين لعائدين من السفر لزوجة وزوجة في المحافظات الجنوبية، وحالة في مخيم بلاطة وهو ممرض في مستشفى المطلع.

وحول الإصابات في القطاع ، بين الشخرة إنه تم أمس إجراء 650 عينه، ظهرت منها نتائج 300 عينه تبين وجود الحالتين وسيتم إتمام باقي نتائج الفحوصات اليوم.

وسجلت بحسب الشخرة، اليوم أيضا حالتي انتكاسة لمتعافين من منطقة بيت لحم، بعد 48 يوما على تعافيهما، تبين عودة الفايروس لهما خلال وجوهما بالحجر البيتي حيث أجريت الفحوصات النهائية لهم وتبين عودة الفايروس لهما.

وأشار الشخرة إن الحالات كلها مستقرة وعددهم 375 حالة، من المحافظات الشمالية والجنوبية و القدس، في المراكز الصحية من بينهم أسير واحد وسبعة من الكادر الطبي، بعد تسجيل 71 حالة شفاء.

وبين الشخرة إنه تم إجراء 24500 فحصاً منذ بداية الأزمة، في حين بلغ عدد الحالات في الحجر البيتي تحت إشراف وزارة الصحة 12084 حجر بيتي.

وحول التقسيم الجغرافي للحالات فقد سجلت القدس أعلى عدد الإصابات، 203 حالة، ثم 68 حالة في محافظتي رام الله والبيرة، ومحافظة بيت لحم 57، وفي محافظة الخليل 36 حالة، ومحافظات الجنوبية قطاع غزة 15 حالة، تليها محافظة نابلس 7 حالات، ومحافظة طولكرم 6 حالات، ومحافظة جنين 4 حالات، ومحافظتي سلفيت وأريحا بحالة في كل منهما، ولم تسجل أيه حالة في محافظتي طوباس و قلقيلية.