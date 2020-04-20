جهاز يستخدمه العالم لعلاج مرضى "كورونا" يقتلهم !

نشرت صحيفة " ديلي ميل البريطانية" التي نشرت تقريرا مطولا جول جدية استخدام جهاز التنفس لانقاذ مرضى كورونا ، وخاصة بعد ان وجه شاب رسالة للعالم مفادها ان أجهزة التنفس تؤدي للوفاة وليس لانقاذ المرضى .

صحيفة " ديلي ميل البريطانية" قالت انه و"بعد أن يتم نقل المرضى إلى المستشفى، يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي التي تعمل على ضخ الهواء للرئتين ميكانيكيا، بالإضافة إلى المهدئات التي يتم نقلها عبر أنبوب إلى حلقهم".

وبينت إن "هذا العلاج يتم استخدامه للالتهاب الرئوي القاتل، وقد تم استخدامه لأول مرة لمرضى فيروس كورونا المستجد في الصين، ثم بعد ذلك انتشر في جميع أنحاء العالم".

وأكد بشكل قاطع: " أخشى أن تؤدي هذه المعاملة المضللة إلى إلحاق قدر كبير من الأذى في وقت قصير جدا. فيروس كورونا ليس التهابا رئويا، ولا يجب أن نتعامل معه على أنه كذلك".

الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، بشر بإعادة التفكير بشأن علاج الحالات الشديدة من فيروس كورونا.

ويتساءل الخبراء عما إذا كانت أفضل طريقة لإنقاذ المرضى هي إشباع دمهم بالأكسجين، عبر القناع دون استخدام جهاز التنفس الصناعي؟

في بداية انتشار المرض تهافتت الدول والحكومات على شراء أجهزة التنفس الصناعي، حيث إنها كانت الأجهزة التي يعتقد أنها منقذة للحياة، ولكن النقص الذي حصل في جميع أنحاء العالم، أجبر الحكومات على تقليص أهدافها، ومع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، توصل تحقيق أجرته صحيفة "ديلي ميل" إلى أن آراء الطبيب كايل سيدل بعيدة كل البعد عن الجنون، وقد تكون المفتاح لمنع أو الحد من الوفيات.



وقالت الصحيفة إن معدل وفيات الأشخاص الذين عولجوا على أجهزة التنفس الصناعي مروعة. ففي دراسة بريطانية وجدت أن 98 مريضا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي تعرض ثلثهم للوفاة. وفي نيويورك التي ضربها الفيروس بشدة، فشل 80% من المرضى في التعافي بعد أن تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.