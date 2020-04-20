تعرف إلى ماذا لجأت السعودية لإقناع الصائمين بالمكوث في بيوتهم..؟

تحاول المملكة العربية السعودية إقناع الصائمين بالمكوث في منازلهم، خلال شهر رمضان المبارك بشتى الطرق والوسائل.

فقد لجأت هيئة كبار العلماء في السعودية لإصدار بيان أوصت فيه الصائمين بالتزام بيوتهم خلال شهر رمضان المبارك، مستعينة بأحاديث للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) تدعو إلى الابتعاد عن المرضى والأوبئة.

وسجلت السعودية أكثر من 8 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شفي منهم أكثر من 1300 شخص، وتوفي 92 آخرون.

وذكرت الهيئة في بيانها:"إن هذا الموسم الكريم موسم عظيم يستبشر المسلمون بقدومه، لما فيه من الخيرات والبركات والنفحات، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل عمل ابن آدم له؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)”.

وأضاف البيان: “وإنه مع هذا الاستبشار العظيم بقدوم هذا الشهر المبارك، ومع ما يشهده العالم من جائحة كورونا، فينبغي للمسلمين أن يكونوا مثالاً يقتدى في القيام بعباداتهم مع التقيد التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي توجبها وتوجه بها الجهات المختصة في بلدانهم والبلدان التي يقيمون فيها؛ فإن الشريعة الإسلامية جاءت بالعبادات المتنوعة دون أن يلحق بمؤديها الضرر أو يتسبب بذلك لغيره، ففي الحديث الذي رواه عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب) أخرجه البخاري. والله تعالى شرع صلاة الخوف في كتابه الكريم، وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والتي تتغير في هيأتها وصفتها عن الصلاة المعتادة رحمة بعباده ولطفاً بهم، وحفاظاً على حياتهم”.

وتابعت الهيئة في بيانها: “وليعلم المسلم أن مبدأ اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية متقرر في الشريعة الإسلامية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فر من المجذوم كما تفر من الأسد) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: (ارجع فقد بايعناك). وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يوردن ممرض على مصح). وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها) متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما”.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، دعا إلى التريث في إبرام عقود الحج، لحين وضوح الرؤية بشأن الوباء وتداعياته “وذلك من منطلق مسؤولية المملكة تجاه الصحة العامة للعالم”.