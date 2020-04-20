دراسة : أعراض جديدة تصيب العين أحد أعراض كورونا

بخلاف الأعراض التي كانت معروفة سابقا، مثل السعال أو الحمى أو الإرهاق أو ضيق التنفس أو آلام العضلات ، كشفت دراسة حديثة عن ظهور أعراض جديدة عند بعض المصابين بفيروس كورونا " وهو ما يسمى "بالعين الوردية"

موقع "بلود سكاي" قالت أن التهاب "ملتحمة العين"، من أعراض المصابين بفيروس كورونا ، ولكن ما هي العين الوردية أو التهاب الملتحمة؟

وقال موقع" بلود سكاي ان التهاب الملتحمة يصيب النسيج الرقيق الشفاف الذي يغطي الجزء الأبيض مقلة العين.

ويمكن أن يحدث التهاب الملتحمة بسبب الحساسية أو عدوى بكتيريةأو فيروسية، قد تنتقل من شخص مصاب إلى شخص سليم عن طريق الاتصال من خلال إفرازات العين.

وهذا يعني أن الفيروس وقال الموقع ان الفيرو ينتشر إذا قام شخص ما بفرك العين المصابة ثم لمس شخصًا آخر، حيث ينتقل الفيروس عبر الأغشية المخاطية للعين إلى شخص آخر، عن طريق الدموع.

وأظهرت دراسة حديثة أن 12 من 38 مريضًا بفيروس كورونا، كانت لديهم أعراض تتعلق بالعين، منها احتقان الملتحمة أو تورم الملتحمة أو الترطيب المفرط للعين.