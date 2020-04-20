ما علاقة "فيتامين الشمس" بمكافحة "فيروس كورونا"..؟

يواصل العلماء والأطباء البحث والتحري عن علاج بمثابة طوق نجاة من فيروس "كورونا" المستجد، آخرها البحث عن العلاقة بين فيتامين "د" والوباء الذي يستمر انتشاره في العالم ويقسو عليه كثيراً.

وينتج فيتامين "د" عن طريق التعرض لأشعة الشمس، الذي يعد أمر ضروري لتقوية الجهاز المناعي للإنسان، خلافاً لأهميته في بناء العظام.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن فريقا من جامعة غرناطة الإسبانية، سيجري تجربة لمدة 10 أسابيع، تشمل 200 مريض بـ"كوفيد 19"، لتحديد ما إذا كان فيتامين "د" يمكن أن يساعد في الشفاء من المرض.

وتشير أبحاث طبية إلى أن نقص فيتامين "د" لدى بعض الحيوانات، ومنها العجول، كان سببا رئيسيا لإصابتها بفيروسات تاجية، فإن الفيتامين يمكن أن يكون مرتبطا بمكافحة كورونا.

وتهدف الدراسة الإسبانية إلى التحقق مما إذا كانت الاستعانة بفيتامين "د"، ستؤدي إلى تحسن حالة مرضى فيروس كورونا ومنع تدهورها.

وتقول الطبيبة جينا ماكيوتشي الباحثة في جامعة ساسكس البريطانية، إن الإنسان أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد 3 أو 4 مرات إذا كان يعاني نقصا في فيتامين "د".

وتضيف ماكيوتشي: "لذلك يبدو منطقيا أن تكون عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية، مثل كوفيد 19، أكثر فتكا إذا كان المريض يعاني نقص هذا الفيتامين".

وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن مسؤولي الصحة العامة في إنجلترا سينصحون المواطنين بزيادة التعرض لأشعة الشمس من أجل اكتساب المزيد من فيتامين "د"، بعد قضاء وقت طويل في العزل بعيدا عن الأماكن المفتوحة.

وكانت السلطات الصحية أوصت سابقا بتناول مكمل 10 ميكروغرام من فيتامين "د" خلال أشهر الخريف والشتاء، فيما لن يكون هذا ضروريا في الفصول التي تسطع بها الشمس، حيث يمكن الحصول على الفيتامين بشكل طبيعي.