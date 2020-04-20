أسعار الدواجن في غزة اليوم الأثنين 20/4/2020 –أرتفاع يسبق رمضان

تواصل أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20/4/2020 ، الارتفاع لليوم الثاني على التوالي قبل أيام معدودة من بدء شهر رمضان المبارك .

تشهد أسعار الدواجن وملحقاتها ارتفاعاً على اسعارها في مثل هذة الايام من السنة بسبب الطلب الزائد من المواطنين على الدواجن مع اقتراب شهر رمضان المبارك .

وجاءت اسعار الدواجن عند الـ"11-12" شيقلاً ، في حين بلغ سعر كيلو الصدر إلى 24 شيكلا.

اسعار ملحقات الدواجن جاءت على النحو التالي " كيلو استيكات 24 شيكل ، دبوس الدجاج 16 شيكل ، كيلو فخذ الدجاج 14 شيكل ، كيلو كبدة الدجاج 18 شيكل ، كيلو جناح الدجاج 10 شيكل ، كيلو الشيش 24 شيكل.