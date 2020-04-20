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أسعار الدواجن في غزة اليوم الأثنين 20/4/2020 –أرتفاع يسبق رمضان

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:09 - 20 ابريل 2020
بورصة-الدواجن بورصة-الدواجن
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تواصل أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20/4/2020 ، الارتفاع لليوم الثاني على التوالي قبل أيام معدودة من بدء شهر رمضان المبارك .

تشهد أسعار الدواجن وملحقاتها ارتفاعاً على اسعارها في مثل هذة الايام من السنة بسبب الطلب الزائد من المواطنين على الدواجن مع اقتراب شهر رمضان المبارك .

وجاءت اسعار الدواجن عند الـ"11-12" شيقلاً  ، في حين بلغ سعر كيلو الصدر إلى 24 شيكلا.

اسعار ملحقات الدواجن جاءت على النحو التالي " كيلو استيكات 24 شيكل ، دبوس الدجاج 16 شيكل ، كيلو فخذ الدجاج 14 شيكل ، كيلو كبدة الدجاج 18 شيكل ، كيلو جناح الدجاج 10 شيكل ، كيلو الشيش 24 شيكل.

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