آلاف "الإسرائيليين" يرفعون الرايات السوداء ضد نتنياهو

تظاهر آلاف "الإسرائيليين" مرتدين الكمامات على أنوفهم، ويلوحون برايات سوداء، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغم القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

ويتهم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، فيما يتفاوض مع منافسه السياسي بيني غانتس للتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية تنهي عاماً من الجمود السياسي بعد اقتراع الإسرائيليين ثلاث مرات في انتخابات غير حاسمة.

وطالب المحتجون غانتس الذي يتزعم حزب أزرق أبيض بألا ينضم إلى حكومة ائتلافية يرأسها رئيس وزراء متهم بالفساد.

كذلك ففي خلال حملته الانتخابية وعد غانتس بحكومة نظيفة، لكنه قال إن أزمة فيروس كورونا اضطرته للرجوع عن وعده.

في سياق متصل أعلنت إسرائيل تسجيل أكثر من 13 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و172 وفاة.

وتسببت إجراءات عزل جزئية في إبقاء معظم الإسرائيليين في بيوتهم وإجبار شركات على إغلاق أبوابها مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 26%، وتم تخفيف بعض القيود منذ السبت.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يعني فشل غانتس، السياسي الذي يمثل تيار الوسط، في تشكيل حكومة خلال مهلة 28 يوماً حصل عليها بعد انتخابات الثاني من مارس/آذار أن أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ثلاثة أسابيع لاختيار مرشح آخر للقيام بالمهمة.

وإذا لم يتم اختيار أحد خلال 21 يوماً أو إذا لم يتمكن المرشح الذي يقع عليه الاختيار من تشكيل حكومة خلال أسبوعين من تاريخ اختياره، سيحل البرلمان تلقائياً وستجرى انتخابات جديدة.

ومما يزيد من تعقيد المشهد السياسي أن نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني وغانتس زعيم حزب أزرق أبيض والقائد السابق للقوات المسلحة قد يستمران في السعي للتوصل لاتفاق وحشد أغلبية برلمانية لتأييده.