رابط أسماء المنحة القطرية: استئناف صرف الـ100 دولار

تستكمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة اليوم الاثنين 20/4/2020، صرف المنحة القطرية في مكاتب البريد الرئيسة.

وأصدرت الوزارة تنويهاً باستكمال صرف المنحة في مكاتب البريد: عمر المختار . جباليا . دير البلح . خان يونس . رفح .

وتصرف اللجنة القطرية منحة تبلغ 100 دولار للعوائل المستورة والمتعففة الشهر الحالي وسط إجراءات احترازية خشية "فيروس كورونا".

ويجري الصرف وفق الحرف الأبجدي، وكل مستفيد وفق ساعة محددة حيث يمنع أن يتقاضى منحته إلا وفق هذه الساعة، كما يتم تعقيم كل المستفيدين أثناء الدخول لمقر البريد بالكحول، كما تم تحديد مسافة بين المستفيد والآخر تبلغ مسافتها متر.

وتأتي هذه الإجراءات لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وبينت وزارة التنمية أن من سيحصل على المنحة القطرية هو كل من استلم أقل من تسع مرات، و من استلم تسع مرات وأسرته خمس أفراد فأكثر سيحصل على المنحة أيضاً.

وفيما يلي رابط فحص الأسماء