اسعار الذهب اليوم في السعودية 20/4/2020

تحتل اسعار الذهب اليوم في السعودية أهمية كبرى لدى المواطنين والتجار في الأسواق المحلية والعالمية.
ونعرض إليكم أسعار الذهب اليوم في السعودية والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية، حيث يتم تحديث الأسعار بشكل دوري يومياً.
اسعار الذهب اليوم
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 203.94 ريال $54.26
سعر الذهب عيار 22 186.94 ريال $49.74
اسعار الذهب عيار 21 178.45 ريال $47.48
اسعار الذهب عيار 18 152.96 ريال $40.70
سعر الذهب عيار 14 118.96 ريال $31.65
سعر الذهب عيار 12 101.97 ريال $27.13
اسعار أوقية الذهب 6,342 ريال $1,688
اسعار جنيه الذهب 1,428 ريال $379.83
اسعار كيلو الذهب 203,938 ريال $54,260