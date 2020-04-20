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اسعار الذهب اليوم في السعودية 20/4/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:43 - 20 ابريل 2020
اسعار الذهب في تركيا عيار 21 اليوم اسعار الذهب في تركيا عيار 21 اليوم
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تحتل اسعار الذهب اليوم في السعودية أهمية كبرى لدى المواطنين والتجار في الأسواق المحلية والعالمية.

ونعرض إليكم أسعار الذهب اليوم في السعودية والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية، حيث يتم تحديث الأسعار بشكل دوري يومياً.

اسعار الذهب اليوم

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة ريال سعودى  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      203.94 ريال $54.26

سعر الذهب عيار 22 186.94 ريال $49.74

اسعار الذهب عيار 21      178.45 ريال $47.48

اسعار الذهب عيار 18      152.96 ريال $40.70

سعر الذهب عيار 14 118.96 ريال $31.65

سعر الذهب عيار 12 101.97 ريال $27.13

اسعار أوقية الذهب   6,342 ريال  $1,688

اسعار جنيه الذهب   1,428 ريال  $379.83

اسعار كيلو الذهب    203,938 ريال      $54,260

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