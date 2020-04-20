كورونا : الصين ولليوم الثاني دون وفيات وإصابات لا تذكر

لليوم الثاني على التوالي ، أعلنت وزارة الصحة الصينية اليوم الاثنين 20/4/2020 عن تسجيل أقل حصيلة إصابات بكورونا ، دون تسجيل اي حالة وفاة .

وقالت اللجنة في بيانها اليومي إنه تم تسجيل 12 حالة، ومن بينها ثماني حالات لأشخاص جاءوا من الخارج، وكانت هناك أربع حالات عدوى محلية، من بينها ثلاث حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.

السلطات الصينية قد خفضت، السبت الماضي، تصنيفها لمستوى الخطر الوبائي في ووهان، معقل فيروس كورونا "كوفيد-19"، لمستوى"منخفض.

ويشار الى ان مجمل الاصابات في البر الصيني بلغت 82747 حالة إصابة و4632 حالة وفاة، بنهاية يوم 19 أبريل نيسان