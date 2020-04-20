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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 20/4/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:34 - 20 ابريل 2020
حالة الطرق في قطاع غزة حالة الطرق في قطاع غزة
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أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 20/4/2020 تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات و المحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.

وتمنت الإدارة من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت أن حالة الطرق في قطاع غزة الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت الإدارة العامة، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها  تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

ودعتهم في حالة وقوع الحوادث أن يبادر بتحريك سيارته لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، لافتة إلى أنه يمكنهم التواصل مع العمليات المركزية.

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير نتج عنها 3 اصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.

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