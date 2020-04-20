تتفاوت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 20/4/2020 قليلاً في الأسواق المحلية في فلسطين، بعد أن عانت من ارتفاع عالي على خلفية انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الثلاث شهور إلا أنها تحسنت قليلاً ووصلت لمستويات لم تصل لها منذ 3 سنوات.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 20/4/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.5900 دولار/ شيكل

5.04 دينار / شيكل

3.8820 يورو/ شيكل

0.7085 دولار / دينار

1.0881 يورو/ دينار

بیع

3.6100 دولار/ شيكل

5.1000 دينار / شيكل

3.93 يورو/ شيكل

0.7200 دولار / دينار

1.1000 يورو/ دينار