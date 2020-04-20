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الطقس اليوم الاثنين 20/4/2020 : الحرارة في ارتفاع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:04 - 20 ابريل 2020
طقس فلسطين طقس فلسطين
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قالت دائرة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم الإثنين 20/4/2020، غائم جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء 21/4/2020 ، يكون الطقس  غائم جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 22/4/2020، أجواء شديدة الحرارة جافة، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء والليل إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج

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