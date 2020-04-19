فوائد الصيام على جسم الانسان مع تفشي فيروس كورونا

يطل علينا شهر رمضان المبارك خلال الأيام القادمة، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا، فما هي فوائد الصيام في مقاومة فيروس "كورونا".

وللصيام فوائد عديدة لجسم الانسان، يستطيع من خلال الاستفادة ولكن ليس تقليل الوزن وحرق الدهون، حيث يخفض الصيام من مقاومة الجسم للأنسولين ويعزز من التحكم في نسبة السكر بالدم.

ووفق الدراسات نشرها موقع ميديك إنفو، ان الصيام يقاوم الالتهابات، ويعزز صحة القلب من خلال تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم.

ويلفت الموقع أن الصيام يعمل على زيادة إفراز هرمون النمو، ويساهم في تأخير الشيخوخة، ويفيد ضد العدوى البكتيرية.

ويشير الموقع، أن الصيام له أهمية كبيرة في تقوية جهاز المناعة، ما يوفر له القدرة على مقاومة كافة أشكال العدوى الفيروسية، ويسهم في مكافحة الإجهاد التأكسدي.

كما يعمل الصيام على مقاومة الالتهابات التي قد تكون سببا للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والروماتيد.