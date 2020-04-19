المنشد العالمي سامي يوسف يوجه رسالة في ظل انتشار جائحة كورونا

وجه المنشد الإسلامي العالم سامي يوسف دعوه إلى جميع المسلمين من أجل الاستماع خلال فترة الحجر الصحي الذي يشهده العالم، إلى الأناشيد التي تدعو إلى ذكر الله، واكتشاف حقيقة الذات، وذلك كإجراء لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعرض يوسف على صفحته على فيسبوك عرضا موسيقيا من الشعر الصوفي "الحياة في أوبرا دبي" الذي تم تسجيله وتصويره أواخر عام 2016.

وقال الموسيقي والمنشد البريطاني على حسابه في موقع فيسبوك: "في وقت اختبار وباء كورونا، عندما يكون معظم العالم في عزلة وحجر صحي، أقدم لكم حفلي الموسيقي الكامل الحياة في أوبرا دبي، الذي تم تسجيله وتصويره في كانون الثاني/ ديسمبر 2016، وخاصة الأغاني التي تدعو إلى ذكر الله، واكتشاف ذواتنا الحقيقية والتواصل مع بعضنا. آمل أن يجلب هذا العرض من الشعر الصوفي الباطني، والموسيقى بعض الضوء إلى حياتكم في هذه الأيام المظلمة".

يشار إلى أن فيروس كوفيد 19 أودى بحياة أكثر من 160 ألف شخص حول العالم، نحو 40 ألفا منهم في الولايات المتحدة، الأكثر معاناة في العالم.