بشرى سارّة.. اتفاق على استكمال الدوري الإسباني

توصل المسؤولون في المجلس الوطني للرياضة والاتحاد الاسباني لكرة القدم ورابطة الليغا إلى اتفاق لاستكمال مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم 2020.

ووفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد استمر الاجتماع لمدة 8 ساعات لتحديد مستقبل البطولة، مشيرة إلى أن الاجتماع بين الأطراف الثلاثة، تم بمبادرة من المجلس الوطني للرياضة في محاولة لإنقاذ كرة القدم في البلاد بعد الخلافات التي نشبت بين الاتحاد والرابطة".

وقالت إن "جميع الأطراف عملت معا من أجل تحقيق هدفهم الرئيسي وهو استكمال موسم الليغا، وتم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ".

وأعرب المجلس الوطني للرياضة في إسبانيا عن شكره للاتحاد ورابطة الليغا على تعاونهم، ليتمكنوا من مواصلة العمل على المدى القصير والمتوسط والطويل حول مستقبل كرة القدم الإسبانية بعد انتهاء أزمة كورونا.

وقرر اتحاد لكرة القدم، في شهر مارس الماضي وقف مسابقة الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا في إسبانيا.