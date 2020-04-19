رغم خطر كورونا.. الآلاف يشيعون داعية إسلامي في بنغلاديش

شيع الآلاف من سكان بنغلاديش داعية إسلامي رغم إجراءات الاغلاق والحظر المفروضة من قبل الحكومة بهدف الحد من انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد).

وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن السلطات اتفقت مع أسرة المتوفي "جبير أحمد أنصاري" على أن يشيع جنازته خمسون شخصا فقط في مدينة "ساريل" شرقي البلاد، وذلك لتفادي انتشار الفيروس.

لكن شهادات حسين، رئيس الشرطة المحلية، قال إن قوات الأمن عجزت عن مواجهة الحشود التي توافدت على المدينة لتشييع جثمان الداعية المعروف في بنغلاديش الذي توفي الجمعة الماضية.

وقال حسين لوكالة أنباء الفرنسية إن "الناس كانوا يتوافدون كالأمواج".

وقال منظمو الجنازة إن حوالي مائة ألف حضروا لتشييع جثمان أنصاري في حين رجح أحد معاوني رئيس الوزراء إن الحضور في الجنازة تجاوزوا هذا الرقم.

يشار إلى أن الحكومة في بنغلاديش فرضت إغلاقًا كاملًا على جميع أنحاء البلاد في السادس عشر من مارس الماضي وذلك لمنع انتشار الفيروس.

وارتفعت عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 في بنغلاديش إلى 300 حالة السبت الماضي، مما يصل بإجمالي الحالات إلى 2200 مع ارتفاع بحوالي تسع وفيات ليصل إجمالي الوفيات في بنغلاديش إلى 84 شخصا.

وأجرت السلطات الصحية في بنغلاديش عددا قليلا من اختبارات الكشف عن الفيروس، لكن خبراء يعتقدون أن عدد الحالات المصابة أكبر مما تشير إليه الإحصائيات الرسمية.

وتحظر القواعد الجديدة اجتماع أكثر من خمسة أشخاص في صلاة الجماعة في المساجد التي يقدر عددها بحوالي 300 ألف مسجد في البلاد.