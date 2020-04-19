ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في "إسرائيل" جراء كورونا

سجلت "إٍسرائيل"، مساء اليوم الأحد، 8 حالات وفاة و226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق وزارة الصحة "الإسرائيلية"، وصلت الحصيلة الإجمالية إلى 13491 إصابة، من بينها 172 حالة وفاة، بينهم 9277 وصفت حالتهم بسيطة، و142 متوسطة، و146 خطيرة، من بينهم 109 أشخاص موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما تماثل 3754 شخصًا للشفاء".

وذكرت الصحة أن عدد الوفيات في "إٍسرائيل" وصل إلى 172 حالة؛ بواقع 86 امرأة و85 رجلا، فيما بلغ معدل أعمار حالات الوفاة 82 عاما، مشيرة إلى أن من بين حالات الوفاة 20 حالة أعمارهم أقل من 70 عامًا.

على الصعيد ذاته، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدات العربية نحو 580 مصابا بزيادة 35 إصابة جديدة وبارتفاع يقدر بـ 6 بالمئة مقارنة عن أمس السبت.