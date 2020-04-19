ملحم: نتائج 35 عينة أخذت من مخالطين في كفر عقب ما زالت تحت الفحص

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان له، مساء اليوم الأحد، إن نتائج 35 عينة أخذت صباح اليوم من مخالطين في كفر عقب ما زالت قيد الفحص.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة، في آخر تحديث لإحصائيات الإصابات بفيروس كورونا، أنه تم تسجيل 9 إصابات منذ صباح اليوم وحتى اللحظة، (إصابتان في يطا جنوب الخليل، وإصابة في طولكرم، وإصابة في شقبا بمحافظة رام الله والبيرة، و5 إصابات في كفر عقب).

وأشارت الوزارة إلى أن مجمل الإصابات في فلسطين (حتى اللحظة) بلغ 437، منها 309 في المحافظات الشمالية، و13 في المحافظات الجنوبية، و115 في القدس عاصمة دولة فلسطين (حصيلة مبدئية)، فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 71 حالة تعاف.

وكانت حركة فتح في قلنديا وكفر عقب وسميراميس، أعلنت اليوم الاحد، تسجيل 60 حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، قبل صدور بيان المتحدث باسم الحكومة