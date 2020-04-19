ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بعد اعلان فتح عن 60 إصابة

ملحم: نتائج 35 عينة أخذت من مخالطين في كفر عقب ما زالت تحت الفحص

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:27 - 19 ابريل 2020
كفر عقب كفر عقب
جوال
مشاركة

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان له، مساء اليوم الأحد، إن نتائج 35 عينة أخذت صباح اليوم من مخالطين في كفر عقب ما زالت قيد الفحص.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة، في آخر تحديث لإحصائيات الإصابات بفيروس كورونا، أنه تم تسجيل 9 إصابات منذ صباح اليوم وحتى اللحظة، (إصابتان في يطا جنوب الخليل، وإصابة في طولكرم، وإصابة في شقبا بمحافظة رام الله والبيرة، و5 إصابات في كفر عقب).

وأشارت الوزارة إلى أن مجمل الإصابات في فلسطين (حتى اللحظة) بلغ 437، منها 309 في المحافظات الشمالية، و13 في المحافظات الجنوبية، و115 في القدس عاصمة دولة فلسطين (حصيلة مبدئية)، فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 71 حالة تعاف.

وكانت حركة فتح في قلنديا وكفر عقب وسميراميس، أعلنت اليوم الاحد، تسجيل 60 حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، قبل صدور بيان المتحدث باسم الحكومة 

الأكثر مشاهدة

متعلقات