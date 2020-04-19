الأوقاف: لم يصدر أي قرار عن الوزارة بخصوص المساجد

أكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة أنه لم يصدر عنها أي قرار أو تصريح بخصوص فتح المساجد أو تجديد إغلاقها، نافيةً صحة الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.

وقال وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عبد الهادي الأغا أن وزارته ملتزمة بما سيقرره العلماء والمفتين وأهل الاختصاص في قطاع غزة خلال جلستهم القادمة.

موضحًا أن العلماء والمفتين ستكون لهم جلسة خاصة، سيستمعون خلالها للجهات المختصة بوزارة الصحة ولجنة الطوارئ الحكومية العليا حول تقديرات المرحلة الحالية والإجراءات اللازم اتباعها لضمان فاعلية إجراءات السلامة والوقاية.

ونوه الأغا أن أي قرار أو أخبار تصدر عن الوزارة يتم نشرها عبر موقعها الالكتروني ومنصاتها الإعلامية الرسمية، داعياً المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات وعدم المساهمة في نشرها.