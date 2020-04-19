اشتية: 79 % من إصابات كورونا لدينا من العمال في "إٍسرائيل"

أكد رئيس الوزراء محمد اشتيه، أن 79% من حالات الإصابة في فلسطين هي من العمّال في إسرائيل ومخالطيهم.

وأوضح اشتيه خلال بحثه مع قادة الأجهزة الأمنية، تقييم الإجراءات الحالية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وتنفيذ إجراءات جديدة في مختلف المحافظات، أن التعامل مع العمّال التحدي الأكبر لإجراءاتنا، ويفرض علينا الاستمرار بمتابعة الأمر بأشد الإجراءات، وهذا ما دفعنا لطلب اجتماع مع الجانب الآخر لتنظيم الأمر".

وأشار اشتية إلى أن الهدف الأساسي من إجراءاتنا منع الاختلاط والتجمع، ومنذ إعلان حالة الطوارئ عملنا وفق خطة للوقاية وبإجراءات تدريجية، مبينا أنه تم معالجة العديد من الثغرات منها السياحة والجسور والمعابر والعمالة في إسرائيل".

وأوصى الاجتماع بأن أي مراجعة للإجراءات أو تعديل عليها يجب أن يرافقه تشديد أمني وصحي لحماية أرواح الناس ومنع خطر تفشي الوباء بشكل أوسع من ذي قبل، كما بحث الاجتماع تصنيف المحافظات وفق الحالة الوبائية فيها.