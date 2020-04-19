رابط فحص أسماء الدفعة الثانية من العمال المتضررين في غزة 19/4/2020

يبحث العمال في غزة عن رابط فحص أسماء الدفعة الثانية من العمال المتضررين في غزة ، الذي نشرته وزارة العمل اليوم الاحد 19/4/2020.

وتصرف الوزارة المساعدات للعمال المتضررين جراء الإجراءات الوقاية خشية من تفشي فيروس كوفيد 19 "كورونا المستجد".

رابط فحص أسماء الدفعة الثانية من العمال المتضررين في غزة

وكان المهندس ماهر ابو ريا مدير عام التعاون العربي والدولي بوزارة العمل في قطاع غزة اليوم السبت 18/4/2020، أعلن بالأمس انه سيتم خلال الاسبوع الجاري الإعلان عن أسماء 5 الاف أسم جديد من العمال المتضررين جراء إجراءات فيروس كورونا على ان يتم نشر باقي العمال بعد عدة ايام.

وبين أبو ريا ان حوالي 130 ألف عامل سجلوا لدى وزارة العمل من المتضررين، وتم على إثرها تم اختيار 41 الفاً من العمال الأكثر تضرراً، وفقا لمعايير محددة ومنهم تم اختيار الـ 3000 اسم الخميس الماضي.

وبشأن الطريقة التي تم خلالها اختيار اسماء العمال المنتفعين من ال 100 دولار، أوضح الى ان وزارة العمل ونظراً للأعداد الكبيرة من المتضررين، كان لابد لها من إخضاع الاسماء لمعايير محددة تتركز حول القطاع الأكثر تضرراً، بالإضافة الى حجم الضرر والحالة الاجتماعية، وعدد افراد الاسرة، وهو ما قامت به وزارة العمل من بحث متواصل للوصل الي الجهات الأكثر تضرراً.

وأشار الى ان أكثر العمال تضرراً نتيجة حالة الطوارئ بفيروس "كورونا" هم: رياض الاطفال والمدارس الخاصة والفنادق المغلقة والنقل والمواصلات".

وأشار الى ان المنحة المالية تقدر بـمليون دولار للمتضررين بقيمة 100 دولار للعامل، اي ان عدد المستفيدين 10 آلاف عامل.

وبشأن الاسماء التي قد تستفيد الاسبوع الجاري، اوضح ان الوزارة تقوم بحصر القطاعات المتضررة، وعلى إثرها سيتم الاختيار.

ويشار الى ان وزارة العمل بغزة نشرت اسماء 3000 عامل للاستفادة من مساعدة مالية بقيمة 100 دولار وخاصة للقطاعات التي تضررت بشكل كامل جراء الاغلاق من فيروس "كورونا".

الرابــــــــــــــط مـــــــــن هُنــــــــــا

كورونا في غزة

وجاء رابط فحص أسماء الدفعة الثانية من العمال المتضررين في غزة نظرًا لتضرر العديد من القطاعات بسبب الإجراءات الوقائية وخشية الناس من تفشي الفيروس.