آخر مستجدات مرض كورونا "كوفيد 19" في الأردن وأهم القرارات

من المقرر أن تكون المملكة الأردنية بإغلاق وعزل 3 محافظات جديدة، ابتداء من الأربعاء، في إجراءات لتخفيف الحظر بسبب فيروس كورونا، بشكل تدريجي.

وقال وزير الإعلام، أمجد العضايلة، عن إغلاق وعزل حافظات الكرك ومعان والطفيلة، ابتداءا من يوم الأربعاء المقبل، للبدء بتخفيف إجراءات الحظر في هذه المحافظات.

ويأتي الإجراء بعد تجربة عزل محافظة العقبة، التي تم عزلها عن بقية محافظات الأردن، الأسبوع الماضي، حيث منع الخروج منها أو الدخول إليها إلا بتصاريح خاصة.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تخفيف إجراءات الحظر في المدينة، والسماح لبعض القطاعات التجارية بالعمل وفق ضوابط صارمة، مع الاستمرار في تعطيل المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والمقاهي.

وقال العضايلة إنه سيتم التعامل بحزم مع أي مظاهر تخالف التعليمات في المحافظات الأربعة بحزم، والعودة إلى الوضع السابق.

يشار إلى أن الأردن سلجت 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 اليوم الأحد.