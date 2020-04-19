طريقة التسجيل في Edmodo ادمودو للطلاب

يبحث المصريون عن طريقة التسجيل في Edmodo للطلاب ، مع العلم أنه لا يمكنك التقديم أو التسجيل بدون رقم هوية الطالب ورمز الفصل.

وسنقدم لكم في فلسطين اليوم الإخبارية شرحًا موجزًا وبالفيديو عن طريقة التسجيل في Edmodo ولذلك اتبع التفاصيل والخطوات.

طريقة التسجيل في Edmodo



قبل التسجيل كطالب، يجب أن يكون لديك هوية طالب مقدّمة من وزارة التربية والتعليم، ورمز الفصل الدراسي الذي قدّمه معلمك. لا يمكنك إنشاء حساب Edmodo بدون هوية الطالب ورمز الفصل.

استرجع كود الفصل الدراسي وهوية الطالب من وزارة التربية والتعليم، أو تواصل معنا عبر [email protected] أو اتصل على 01113326412 20+

بعد حصولك على هوية الطالب ورمز الفصل الدراسي، إذهب إلى https://new.edmodo.com/student-signup

أدخل اسمك الأول، وشهرتك

استخدم رمز الفصل الدراسي المقدَّم من معلمك

الاسم المستخدم الخاص بك اكتب moe ثم الكود التعريفي للطالب. على سبيل المثال: moe1325476

لا تُدخِل أي بريد إلكتروني

اختر كلمة مرور آمنة ومن السهل عليك تذكرها

انقر على زر “التسجيل مجانًا”

· عندما يُطلب منك تقديم معلومات الاتصال الخاصة بأهلك، أنقر فوق “تخطي”

طريقة التسجيل في Edmodo بالفيديو

بعد معرفة طريقة التسجيل في Edmodo بشكل نظري نقدم لكم كذلك دليلك للتسجيل عن طريق الفيديو.

ما عليك إلا متابعة الفيديو عبر منصة يوتيوب واتباع الخطوات الموجودة والمسرودة بشكل تسلسلي للتسجيل.

وتعتبر منصة ادمودو لتقديم البحث من وزارة التربية والتعليم وقد وجه وزير التعليم رسالة الى جميع الطلاب أكد فيها أن الوزارة سوف توفر فيديوهات عديدة تشرح فيها طرق التعامل والتواصل مع منصة التعليم edmodo ومنصة البث المباشر وايضا منصة المكتبة الرقمية.

وضح الوزير كذلك كيفية الدخول على منصة الاليكترونية ادمودو حيث أنها منصة تعليمية للتواصل بين الطلاب والمدرسين لمساعدة الطلاب في جميع المراحل الدراسية على تنفيذ البحث العلمى بطريقة صحيحة وتخطى العام الدراسى بنجاح.

رابط منصة ادمودو Edmodo الالكترونية (من هنــــــــــــا)