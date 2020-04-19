"تكافل" تقدم مساعدات للمستضافين في الحجر الصحي بـ100 ألف دولار

أبدت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، اليوم الأحد، استعدادها لتقديم مساعدة عاجلة للمستضافين داخل مراكز الحجر الصحي في قطاع غزّة.

وأوضح شريف النيرب المتحدث باسم اللجنة، في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "إنّ المساعدة تتضمن طروداً صحية وأدوات تعقيم وأغطية وتنظيف وسخانات مياه وثلاجات وغسالات واحتياجات أخرى للاستخدام الشخصي، بقيمة 100 ألف دولار مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال النيرب، إنّ اللجنة تستعد أيضاً لتقديم آلاف القسائم الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، مبينا أن ذلك يأتي في إطار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة وباء "كورونا".

وشكر النيرب، الإمارات وشيوخها كافة لدعمهم صمود شعبنا في مواجهة جائحة "كورونا" في ظل الأزمات الإنسانية التي يعاني منها القطاع.