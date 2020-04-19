ناسا تنشر صور مذهلة لكوكب المشتري

قامت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الأحد، بنشر صور مذهلة لكوكب المشتري على بعد 800 مليون كم عن كوكب الأرض.

ونشرت (ناسا) صورا جديدة التقطتها مركبة الفضاء "جونو" لكوكب المشتري، أضخم كواكب المجموعة الشمسية.

والتقطت "جونو" صورا خلابة للمنطقة الشمالية لكوكب المشتري، حيث بدا على سطحه مزيجا من الألوان البراقة واللامعة بشكل مبهر.

ومن اللقطات الخاصة في الصور، الأشرطة الدقيقة المشعة، والتي تشبه قوس قزح، والتي تمتد من أعلى الكوكب لأسفله، فوق مزيج من السحب الدوامية والأعاصير الدوارة، التي رسمت لوحات دائرية على سطح الكوكب.

وقالت ناسا إن الإشعاعات الدقيقة هي جزيئات جوية تطفو فوق الغيوم المضطربة المعروفة "بملك الكواكب".

الجدير بالذكر أن كوكب المشتري هو خامس الكواكب بعدا عن الشمس، ويعتبر أكبر كواكب المجموعة الشمسية. وهو عملاق غازي أطلق عليه الرومان اسم "جوبيتر" وهو إله السماء والبرق عندهم.



