تردد قناة روتانا كيدز 2020 الجديدة

يبحث الناس عن طريقة استقبال تردد قناة روتانا كيدز Roatan Kids 2020 وهي ضمن شبكة ورتانا السعوديةز

وستقوم قناة روتانا كيدز بتقديم العديد من البرامج والأفلام والمسلسلات الخاصة بالأطفال، والتي ستساعدهم وتسليهم وترفه عنهم في فترة الحجر.

وكان السبب الرئيسي لإطلاق شبكة روتانا لقناة روتانا كيدز هو وضع الحجر الصعب الذي تعيشه السعودية خاصة مع توقف المسيرة التعليمية في المدارس ومن أجل الترفيه عن الأطفال والتخفيف عن العائلات.

تردد قناة روتانا كيدز Roatan Kids

واستطاعت قناة روتانا كيدز Rotana Kids 2020 أن تنال إعجاب ملايين المشاهدين في جميع الوطن العربي رغم مرور وقت قصير على انطلاقها.

وحجزت القناة مكانها بين قنوات الأطفال، ولما انتشرت الأخبار عن نجاحها وتميزها، بات الأطفال يبحثون عنها وعن طريق استقبالها، لذل نقدم لكم تردد قناة روتانا للأطفال على القمر الصناعي النايل سات لمشاهدة القناة بأعلى جودة بث وأقوى إشارة وأنقى صوت وأوضح صورة.

برامج روتانا كيدز

وتعمل القنوات في مجالات متنوعة منها الدراما والكوميدي والأفلام والأعمال المسرحية، ومن أهم البرامج على شاشة روتانا للأطفال ما يلي:

افتح يا سمسم

ماهر للمغامرات

قلعة التنين

موغلي حنجل بوي

العودة إلى كنز الجزيرة

أبطال الكرة المجانية

تردد قناة روتانا كيدز 2020

تردد قناة روتانا كيدز نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11296

القمر الصناعي : Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

اسم القناة على الرسيفر : Rotana Kids

تردد قناة Roatan Kids عرب سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 12341

القمر الصناعي : Arabsat – عرب بدر سات .

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

اسم القناة على الرسيفر : Rotana Kids

تردد قناة Rotana كيدز للأطفال HD

معدل الترميز: 27500

التردد: 10890

القمر الصناعي : Arabsat – عرب بدر سات .

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

اسم القناة على الرسيفر : Rotana Kids

تردد قنوات روتانا الجديدة 2020