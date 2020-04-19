رابط موعد استخراج تصريح تنقل المواطنين وسائقي الحافلات في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاحد 19/4/2020، موعد بدء التسجيل لاستخراج تصريح التنقل في وقت حظّر التجوال المطبق في المملكة، لمساعدة المواطنين في استمرار نشاطهم الاقتصادي ومصالحهم الخاصة.

وذكرت المملكة في بيان لها، أن تصريح التنقل للمواطنين يكون ضمن شروط محدودة، ابتداءً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 ابريل الحالي، مضحًا أنها اعتمدت نموذج موحد لرابط تصريح التنقل، في مناطق المملكة كافة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، أن قيادة المملكة قررت تصريح التنقل للمواطنين السعوديين، وذلك استكمالاً لأهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل في المناطق.

وأوضحت ان تصاريح التنقل يكون لمنسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من حظر التجوال، بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها :"إن الوزارة حددت القطاعات الحيوية والعاملين لاستخراج تصريح التنقل لهم".

الفئات التي تم تحديها لاستخراج تصريح التنقل في السعودية:

وأضافت الداخلية، أنّها الفئات والقطاعات التي ينطبق عليهم تصريح التنقل هم:

العاملين ومنسوبي قطاع المياه.

العاملين في قطاع الطاقة والكهرباء.

منسوبي قطاع النقل والاتصالات.

العاملين ومنسوبي القطاع الغذائي.

العاملين في قطاع التجارة والأموال.

العاملين في السلك الدبلوماسي.

وأهابت الداخلية، الجهات المعنية التي تنقل المواطنين بواسطة الحافلات، بأنها بحاجة لتصريح تجول فقط.

وشدّد على أن ضرورة التزام سائق الحافلة للضوابط التي حددتها الوزارة مثل تحديد رقم الحافلة والمسار التي تنتقل فيه، داعيًا إياهم بضرورة اتباع إجراءات السلامة اثناء التنقل.

وطالبت الوزارة، السائقين بأن تحمل الحافلة نصف الركاب فقط، مع الحفاظ على التباعد المناسب بين راكبيها.

خطوات الحصول على تصريح التنقل بين مناطق المملكة:

الدخول على رابط التسجيل، اضغط هنا.

وفيه يتم تسجيل الاسم كاملاً، وإضافة رقم الجوال والهوية.

تسجيل رقم سجل الإقامة ورقم الهاتف المحمول للمغتربين.

وبعد الانتهاء من عملية التسجيل، وإرسال البيانات، ينتظر المواطن او المقيم رسالة على هاتفه لدراسة الطلب، يكون فيها ام القبول أو الرفض.

وفي السياق، أعلنت وزارة النقل في السعودية، عن الرابط لإصدار تصاريح تجول الحافلات والشاحنات التجارية.

خطوات التسجيل لاستخراج تصريح التنقل لسائقي الحافلات والشاحنات:

وأوضحت ان التسجيل على الرابط يكون من خلال اتباع الخطوات التالية :