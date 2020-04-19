رابط خطوات استخراج تصريح تنقل للمواطنين سائقي الحافلات في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاحد 19/4/2020، رابط لاستخراج تصريح التنقل خاصة في وقت حظّر التجوال المطبق في المملكة، ضمن شروط محدودة، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي.

وأوضحت الوزارة، أنها اعتمدت نموذج موحد لرابط تصريح التنقل، وفيه تقرر المملكة تطبيقه على مناطق المملكة كافة.

وبيّنت أن رابط لاستخراج تصريح التنقل ستبدأ من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 أبريل.

وذكرت وزارة الخارجية، أن عملية تصاريح التنقل للمواطنين السعوديين استكمالاً لأهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل في المناطق وذلك لمنسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من حظر التجوال، بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها :"إن الوزارة حددت القطاعات الحيوية والعاملين لاستخراج تصريح التنقل لهم".



الفئات التي تم تحديها لاستخراج تصريح التنقل في السعودية:

وأضافت الداخلية، أنّها الفئات والقطاعات التي ينطبق عليهم تصريح التنقل هم:

العاملين ومنسوبي قطاع المياه.

العاملين في قطاع الطاقة والكهرباء.

منسوبي قطاع النقل والاتصالات.

العاملين ومنسوبي القطاع الغذائي.

العاملين في قطاع التجارة والأموال.

العاملين في السلك الدبلوماسي.

وأهابت الداخلية، الجهات المعنية التي تنقل المواطنين بواسطة الحافلات، بأنها بحاجة لتصريح تجول فقط.

وشدّد على أن ضرورة التزام سائق الحافلة للضوابط التي حددتها الوزارة مثل تحديد رقم الحافلة والمسار التي تنتقل فيه، داعيًا إياهم بضرورة اتباع إجراءات السلامة اثناء التنقل.

وطالبت الوزارة، السائقين بأن تحمل الحافلة نصف الركاب فقط، مع الحفاظ على التباعد المناسب بين راكبيها.

خطوات الحصول على تصريح التنقل بين مناطق المملكة:

الدخول على رابط التسجيل، اضغط هنا.

وفيه يتم تسجيل الاسم كاملاً، وإضافة رقم الجوال والهوية.

تسجيل رقم سجل الإقامة ورقم الهاتف المحمول للمغتربين.

وبعد الانتهاء من عملية التسجيل، وإرسال البيانات، ينتظر المواطن او المقيم رسالة على هاتفه لدراسة الطلب، يكون فيها ام القبول أو الرفض.

وفي السياق، أعلنت وزارة النقل في السعودية، عن الرابط لإصدار تصاريح تجول الحافلات والشاحنات التجارية.

خطوات التسجيل لاستخراج تصريح التنقل لسائقي الحافلات والشاحنات:

وأوضحت ان التسجيل على الرابط يكون من خلال اتباع الخطوات التالية :