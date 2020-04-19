مجلس الإفتاء الأوروبي يعلن الجمعة المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء و البحوث، أن الجمعة المقبلة 24 نيسان/ أبريل، ستكون أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 24 أيار/ مايو.

ووفقا للموقع الرسمي للمجلس، فإن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر رمضان في أوروبا لعام 1441هـ تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 02 و26 دقيقة حسب توقيت جرينتش من يوم الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441هـ، أي ما يوافق الساعة 05:26 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.

وأوضح المجلس، أنه يمكن رؤية هلال شهر رمضان في منطقة كبيرة من الأمريكيتين بالعين المجردة، كما يمكن رؤيته في القارة الأفريقية بأجهزة الرصد الفلكي، وعليه سيكون أول شهر رمضان المبارك في أوروبا لعام 1441ه، بإذن الله تعالى يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020.

من ناحية أخرى، يدعو المجلس الأوروبي للإفتاء المسلمين التضرع إلى الله لكشف الضر والكربات وفيروس كورونا، وكل مرض فتاك عن العالم أجمع، وأن يحيا في سلام وطمأنينة وسكينة.

كما دعت الأمانة العامة المسلمين إلى الأخذ بالحيطة وجميع الإجراءات الاحترازية، والاستماع إلى إرشادات المسؤولين على جميع المستويات من أئمة وفقهاء، ومسؤولي الصحة والنشاطات والتجمعات والمراكز والهيئات في كل قطر، لتحقيق المقصد الشرعي العظيم من حفظ النفس.