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الضابطة الجمركية تضبط عجول مهربة في القدس وتوقف 3 مصانع في الخليل

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 16:28 - 19 ابريل 2020
جهاز الضابطة الجمركية جهاز الضابطة الجمركية
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أعلن جهاز الضابطة الجمركية في مدنية القدس المحتلة، اليوم الاحد، عن ضبط عدد من العجول الإسرائيلية المهربة في ضواحي المدينة.

وأوضحت الضابطة، أنها ألقت القبض على شخص قام بتهريب أربعة عجول بدون أوراق رسمية وشهادة بيطرة.

وبينّت أنها استدعت جهة الاختصاص في مديرية الزراعة، حيث أقرت التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

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وفي السياق، أعلن جهاز الضابطة الجمركية ولجنة السلامة العامة، عن توقيف ثلاثة مصانع عن العمل لإنتاج المواد الغذائية والألبان والبلاستيك والخشب في الخليل، بعد مخالفتها لشروط السلامة العامة.

وأوضحت انه تم إيقاف تلك المصانع عن العمل إلى حين تطبيق شروط السلامة العامة المطلوبة.

ونبهت الضابطة أربعة مصانع اخرى بضرورة تحسين ظروف العمل من ناحية وقاية وسلامة عامة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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