إطلاق صاروخ من طائرة روسية بالخطأ في قاعدة جوية بتشاد

انتشر مقطع فيديو بشكل كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد 19/4/2020، يظهر من خلال لحظة إطلاق طائرة عسكرية من نوع "سوخوي25" روسية الصنع صاروخًا أثناء تواجدها في قاعدة عسكرية في دولة تشاد الافريقية.

وتتضمن اللقطات المصورة التي بتته كاميرات المراقبة، لحظة إطلاق الطائرة الروسية صاروخًا عن طريق الخطأ حلق بالقرب من طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الفرنسية، الامر الذي أدى لإصابة أربعة أشخاص (رجلان وطفلان)، وفق موقع "توب كور".

وأكد الموقع أن الحادث وقع في مطار نجامين العسكري في تشاد، موضحًا أن الصاروخ أطلق بواسطة موظفي الصيانة تلقائيًا، أثناء صيانتهم للطائرة العسكرية الروسية.

وبيّن أن الصاروخ تم تفعيله بالخطأ ليدخل إلى منزل نائب قائد الحرس الرئاسي محمد صالح عريم، بعد أن اخترق صهريجًا فارغًا، وتجاوزه طائرة نقل فرنسية.

وذكر موقع "كور"، أن المسؤولين التشاديين فتحوا التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وفقًا للتقارير الصادرة عنهم فإن الصاروخ تسبب بإضرار مادية في البنية التحتية داخل القاعدة العسكرية.

مقطع فيديو يظهر لحطة إطلاق الصاروخ من الطائرة العسركية "سو-25".