شاهد تردد قناة الحضارة Al Hadara TV الفضائية الجديد 2020، على القمر الصناعي نايل سات، بعد أن حصدت قناة الحضارة العراقية مشاهدات عالية من العراقيين والمواطنين العرب، نتيجة عرض محتوى مميز ورائع جلب مئات الآلاف من الزوار لمشاهدة القناة على مدار الـ24 ساعة.

وتبث قناة الحضارة Al Hadara TV، العديد من البرامج الثقافية التي تعريف العراقيين عن حضارتهم السابقة وثقافتهم التاريخية المجيدة، حيث عمل إدارة مجلس القناة على تطويرها من خلال تحديث تردد قناة الحضارة على القمر الصناعي نايل سات في هذه الفترة، وتعرض من حلالها حلقات تاريخية الحضارات التي تعاقب المنطقة منذ سنين طوال.

برامج قناة الحضارة Al Hadara TV عبر شاشتها:

وتعرض قناة الحضارة Al Hadara TV، في برامجها المتنوعة الأماكن الاثرية والمباني القديمة المنتشرة في جميع محافظات العراق، ما جعل الكثير من المشاهدين في اقطاب الامة العربية لتتبع القناة، لمعرفة كنوز الإرث العراقي.

ولم يقتصر عرض قناة الحضارة Al Hadara TV، على ذلك حيث تبث القناة جميع التفاصيل الخاصة بالمشاءات الاثرية، مع تحديد تاريخ ل بلدة حول العالم، بما فيها بلدات العراق.



وعكفت قناة الحضارة العراقية على تطوير انتاجها الاعلامي بهدف جلب المزيد من المتابعين في الدول العربية، لمعرفة تاريخهم، وفي هذه الصدد تناولت القناة عرض محتوى تاريخي عن الحضارة الفرعونية والأماكن الاثرية الشهيرة والإرث الثقافي القديم في مصر، من خلال بث الاهرامات وأبو الهول والمعابد الفرعونية القديمة والحضارة المصرية والعراقية وغيره من الروابط التاريخية في بلاد العرب.

وتبث قناة الحضارة Al Hadara TV، محتوها الإعلامي المتعدد بشكل مجان وغير مشفر على مدار الـ24 ساعة، كما يمتاز محتوى القناة بأنه يعرض تاريخ القديم التي تعاقبت في المنطقة العربية، وهو ما حقق لدى القناة مشاهدات عالية، وجمهور كبير.

تردد قناة الحضارة Al Hadara TV الفضائية 2020، على القمر الصناعي نايل سات:

وتبث قناة الحضارة العراقية الجديد 2020، مضمونها التي يتميز بتعريف العراقيين والعرب بإرثهم التاريخي والحضارات القديمة، وذلك على القمر الصناعي نايل سات، على النحو التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب ومعدل الترميز الجودة نايل سات 11219 H 27500- 6/5 SD



قناة الحضارة Al Hadara TV، ضبطت ترددها الجديد 2020، حتى يمكن جميع المواطنين في الامة العربية من مشاهدة محتواها والاستمتاع بحلقاتها المميزة والرائعة.