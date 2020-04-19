ارتفاع إصابات فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات الفرنسية

أكدت البحرية الفرنسية، اليوم الأحد، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد بين صفوف البحارة الفرنسية على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول" أثناء إبحارها عبر البحر المتوسط وبحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

وقالت البحرية الفرنسية في بيان لها :"إن نتائج الفحص المخبري أثبت أن أكثر من نصف البحارة الفرنسيين على حاملة الطائرات قد أصيبوا بفيروس كورونا".

وأضافت أن 1046 من أصل 1760 بحارًا أثبتت نتائج الفحص إصابتهم بعدوى الفيروس، معتبرةً أن الانتشار السريع للفيروس بينهم، بسبب الكثافة العالية على متن السفينة".

من جهته، وأوضح رئيس أركان البحرية الأميرال كريستوف برازوك، أن البحرية لم تتبع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، ما ساعد على انتشار الوباء قبل اكتشافه.

وبيّن برازوك في تصريحات صحفية، ان حاملة الطائرات تخضع لعملية تطهير طويلة، منذُ عودتها إلى قاعدتها في تولون الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن المصابين تم إجلاءهم إلى المتشفيات وهم تحت الرقابة الصحية.

وأشار إلى ان التحقيقات ما زالت جارية فيما حدث على متن حاملة الطائرات، لافتًا إلى أنه تم استجواب القادة العسكريين الفرنسيين في البرلمان.