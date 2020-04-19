العلاج بالخارج: كافة المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالكيماوي يتلقونه في غزة

أعلنت دائرة العلاج بالخارج في قطاع غزة اليوم الأحد أن كافة أنواع المرضى الذين هم بحاجة للعلاج الكيماوي يتلقون العلاج في مركز الحياة، كما كان الأمر في مستشفى المطلع بالقدس، مضيفة أن هناك 85 حالة في مستشفى الحياة تتلقى العلاج.

و أوضح مدير عام دائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة هيثم الهدري، في تصريح له أن من يحتاج للعلاج عليه التوجه لدينا مباشرة لتقديم نفس العلاج بنفس البروتوكولات المعمول بها كما مشفى المطلع، ولا مانع لدينا من تحويل أي حالة من المستشفيات التي أغلقت إلى المستشفيات في مصر".

كما بين الهدري بأن الخطط المستقبلية للعلاج في الخارج ستشمل كافة الشرائح وليس كما كان سابقاً من تأخير أو تعليق لبعض التحويلات، و أنه سيتم الرد على كل التحويلات في مدة لا تزيد عن 48 ساعة.

و أشار الى أن هناك تركيز في ذات الوقت على توطين الخدمة داخل المحافظات الفلسطينية، حيث تم دعم القطاع الخاص في إيجاد خدمات نوعية من أجل العلاج داخل قطاع غزة نفسه، حتى لا نحتاج للسفر.

وأكد أنه سيتم إدخال شحنة أدوية عاجلة إلى قطاع غزة، وهي شحنة واحدة من مجموعة شحنات ستدخل في أوقات لاحقة.

وأردف قائلاً: عدد طلبات التحويلات لدينا هائلة جدًا، وبعد دراسة هذه الطلبات تبيّن أن هناك كمية كبيرة من الطلبات الوهمية إمّا للخروج للعمل في المستوطنات لدى الاحتلال، أو السفر خارج القطاع، والطلبات الوهمية بلغت 3842 طلبًا.