موقف علماء المسلمين من تأثير كورونا على الصائمين !

أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أمس السبت 19/4/2020 ، أن لا تأثير لكورونا على الصائمين ، داعيا المسلمين الى الاستعداد النفسي والبدني لصيام شهر رمضان.

وقال الاتحاد “كثر اللغط حول صيام شهر رمضان في ظل كورونا باعتباره عذراً لعدم الصيام مُطلقاً بشبهة تأثير الصيام في المناعة المكتسبة”.

وبيّن الاتحاد :،“وباء كورونا ليس عذراً مشروعاً للإفطار إلا لمن أصيب به” أن “صيام شهر رمضان من أعظم أركان الإسلام، وأنه فريضة فردية بالنصوص القاطعة وإجماع الأمة إلا من كان معذوراً من مرض، أو سفر، أو كبر سن، أو حمل، أو نحو ذلك”.

واشار“قد أثبتت دراسات علمية طبية من المسلمين وغير المسلمين بأن الصيام لا يقلل من المناعة المكتسبة، بل يجدد خلاياها ويفيدها”، مشيرا الى أنه على المسلمين إقامة صلاة التراويح في بيوتهم، في الدول التي تلتزم بإجراءات العزل الصحي وإغلاق المساجد.