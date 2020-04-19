الجهاد الإسلامي في الوسطى تستعد لحملة "النظافة من الإيمان"

تواصل حركة الجهاد الإسلامي في المحافظة الوسطى، الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق الحملة التطوعية الواسعة "النظافة من الإيمان" التي بدأت قبل أيام في محافظات غزة والشمال.

وقد أطلقت دائرة العمل الجماهيري في حركة الجهاد الإسلامي، الحملة، كمساهمة في تعزيز القيم التي حث عليها ديننا الحنيف، واستعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك في بيئة نظيفة وصحية وخالية من الأمراض والأوبئة بعون الله.

وقد أوضح أنس بركة المتحدث باسم الحملة في المحافظة الوسطى، أن الحركة عقدت اجتماعات عدة بدأت بمسؤولي إقليم الوسطى وأعضاء الإقليم ومسؤولي المناطق "النصيرات، ودير البلح، والبريج، والمغازي، والزوايدة، والمغراقة، بالإضافة لمسؤولي فعاليات الوسطى ولجنة العلاقات الوطنية بكامل أعضائها بالوسطى لترتيب وتنظيم الحملة.

وبين بركة، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحملة ستنطلق في المحافظة الوسطى يوم الأربعاء المقبل 22/4/2020، في جميع مناطق الوسطى.

وذكر، أن الحركة وضعت خطة مع كافة مفاصل العمل التنظيمي في المحافظة للخروج بأجمل صورة لتنفيذها في هذه الحملة، كي يكون صداها واسع بين الناس وتخدم أكثر المناطق.

ولفت إلى أن الحركة تعقد لقاءات مع رؤساء البلديات في النصيرات ودير البلح والبريج والمغازي والمغراقة والزوايدة، للتنسيق معهم لتوفير بعض المستلزمات الخاصة بالحملة، وللتنسيق معهم كيفية وآلية العمل في المناطق.

وأكد بركة، على أهمية تقديم الواجب على الإمكان، في هذا العمل وغيره، بنية خدمة أبناء شعبنا المرابط، الذي يواصلُ بعزيمة وإصرار معركة الدفاع عن أرضه، وصموده ببسالة على ترابها.

وشدد بركة، على أن الحركة سباقةً للوقوف مع شعبنا في مِحَنه وظروفه العصيبة، باعتباره شرف كبير.

ولفت بركة، إلى أن هذه الحملة تأتي بعد حملة التعقيم #وطهر _ بيتي، التي لاقت ارتياحاً وتفاعلاً كبيراً، من قبل أبناء شعبنا الأبي، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود ومراكمة النجاح.

وقال بركة:"لن ندخر أي جهد أو عمل إلا ونسارع لتقديمه وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر بقطاع غزة، لافتاً إلى أن خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، بكافة مكوناته هي من سلم أولويات حركة الجهاد الإسلامي.

وتتمثل الحملة في تعقيم الشوارع بعد تنظيفها من الأتربة، وتعقيم أزقة المخيمات، و رفع الورق والأتربة ونقلها إلى حاويات القمامة.

جدير بالذكر، أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أطلقت يوم الاثنين 13/4/2020، الحملة التطوعية الواسعة "النظافة من الإيمان"، انطلاقاً من حي الشجاعية شرق غزة، بالقرب من منزل الشهيد القائد بهاء أبو العطا.