من هو أغلى لاعب في العالم بعد كورونا؟

بعد أزمة كورونا من المتوقع ان تؤثر على سوق الرياضيين ، حيث دق السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي، دانيال كوهين بنديت، ناقوس الخطر حول أهم المواهب الكروية في بلاده، كيليان مبابي، الذي يعد حاليا أعلى لاعبي كرة القدم قيمة، حيث يقدر سعره بنحو 200 مليون يورو.

وقال كوهين بينديت ، أن قيمة مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات المقبلة ستكون أقل بكثير مما كانت عليه قبل شهر أو شهرين.

واوضح :"غدا بعد أزمة فيروس كورونا، مبابي لن يكلف أكثر من 35 أو 40 مليون يورو، بدلا من 200 مليون يورو"."

ويشار الى ان نادي ريال مدريد أبدى في وقت سابق اهتمامه بالتعاقد مع مبابي، ولكن مع ظهور الأزمة الحالية، سينتظر حتى صيف العام 2021 للنظر في إمكانية ضم اللاعب أو لا.