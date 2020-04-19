الوزيرة كيلة : تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بكورونا يرفع عدد الاصابات 319 إصابة

أعلنت مي كيلة وزيرة الصحة الفلسطينية اليوم الاحد 19/4/2020 ، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة وارم الله ليرفع عدد الاصابات في فلسطين لـ319 إصابة ، إلى جانب 109 حالات داخل القدس المحتلة.

وأشارت كيلة إلى أن الحالات الستة هي لسيدة تبلغ من العمر 45 عاما وأبنتها من بلدة شقبا غربي رام الله انتقل الفيروس لهما من الزوج العامل، وسيدة وبناتها من بلدة كغر عقب شمال القدس المحتلة.

وقالت كيلة إن عدد حالات التعافي بلغت 69 حالة، ليستقر عدد الحالات المصابة فعليا حاليا إلى 248 حالة، جميعها مستقرة وخارج غرف العناية المشددة.

كما بلغ عدد المواطنين في الحجر المنزلي وتشرف عليهم وزارة الصحة بلغ 15500 حالة، فيما استقرت نسبة العمال والمخالطين لهم إلى 75% من أجمالي الحالات و الحجر.

فيما أرتفع عدد الفحوصات الإجمالية منذ بداية الأزمة إلى 22800 فحصا.

وأشارت كيلة إلى أن لجنة الوبائيات الوطنية واللجنة العليا للبروتوكول الوبائي أجتمعتا يوم أمس السبت،ومن المقرر أن ترفع توصياتها إلى الحكومة اليوم.