المختبر الصيني المتهم بظهور فيروس كورونا في العالم يرد !

رد مدير المختبر الصيني المتهم بإنتشار فيروس كورونا على اتهامات الولايات المتحدة الامريكية بالمسؤولية عن انتشار الفيروس في كل دول العالم ، نافياً الاتهامات بشكل قاطع .

وقال مدير معهد علم الفيروسات في ووهان يوان زيمينغ من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنّا” .

ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في المدينة لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها.

لكن وجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات حول تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة.

ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة مثل إيبولا. وهو مختبر بي-4 للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع.