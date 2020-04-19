أوقاف غزة: قرار منتصف الأسبوع الحالي بخصوص فتح المساجد أو تمديد إغلاقها

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الأحد 19/4/2020، أن منتصف الأسبوع الحالي، سيتم اتخاذ قرار بخصوص فتح المساجد أو تمديد إغلاقها خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح عادل الهور الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن وزارته لم تتخذ قرار بعد بخصوص فتح المساجد في شهر رمضان المبارك أو تمديد القرار وفقاً لحالة الطوارئ التي أعلنت في القطاع منذ شهر.

وكانت الحكومة بغزة قد أعلنت عن إغلاق المساجد وصالات الأفراح والأسواق الشعبية وكافة الأماكن التي تشهد تجمعات سكنية، كإجراء احترازي خشية تفشي فيروس كورونا.

وبين الهور في تصريحات لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحالة التي يمر بها شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، هي أول مرة ومازال هناك رؤية غير واضحة، بهل سيتم استمرار إغلاق المساجد أم سيتغير الوضع خاصةً على أبواب شهر رمضان المبارك.

وأفاد الهور، أن الأمر لم يتضح بعد، فيما سيتم عقد جلسة لأهل الاختصاص لإصدار قرار بالأمر، حيث سيكون هناك قرار واحد بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه خلال منتصف أو نهاية الأسبوع الحالي.

وفي سؤال حول سبب إغلاق المساجد في حين هناك تجمعات سكنية تحدث في بعض المناطق رد الهور: "ما يفصل في هذا الأمر ليس رأي واحد أو مشاعر، فهناك تقصير في جانب ما لا يمكن أن نتبعه بل على الجميع اتباع الصواب، من أجل المحافظة على النفس.

وبين أنه تم اتخاذ قرار إغلاق المساجد عندما تواجد الوباء على حدود القطاع خشية من انتقاله في لحظة من اللحظات لداخل قطاع غزة.

يذكر، أنه حتى الآن لم تظهر أي إصابة داخلية من سكان قطاع غزة، بل سجلت 13 إصابة كانت من ضمن العائدين لقطاع غزة، سواء عبر معبر رفح أو بيت حانون جنوب وشمال القطاع.