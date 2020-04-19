رابط فحص أسماء الدفعة الثانية من العمال المتضررين في غزة اليوم الاحد

نشرت وزارة العمل بقطاع غزة اليوم الاحد 19/4/2020 رابط الدفعة الثانية من العمال المتضررين جراء الاجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا

وفيما يلي رابط الفحص أسماء الدفعة الثانية :

وكان المهندس ماهر ابو ريا مدير عام التعاون العربي والدولي بوزارة العمل في قطاع غزة اليوم السبت 18/4/2020 ، أعلن بالامس انه سيتم خلال الاسبوع الجاري الاعلإن عن أسماء 5 الاف أسم جديد من العمال المتضررين جراء إجراءات فيروس كورونا على ان يتم نشر باقي العمال بعد عدة ايام .

وبين أبو ريا ان حوالي 130 ألف عامل سجلوا لدى وزارة العمل من المتضررين ، وتم على إثرها تم اختيار 41 الفاً من العمال الأكثر تضرراً ، وفقا لمعايير محددة ومنهم تم اختيار الـ3000 اسم الخميس الماضي .

وبشأن الطريقة التي تم خلالها إختيار اسماء العمال المنتفعين من ال100 دولار ، أوضح الى ان وزارة العمل ونظراً للاعداد الكبيرة من المتضررين ، كان لابد لها من إخضاع الاسماء لمعايير محددة تتركز حول القطاع الأكثر تضرراً، بالإضافة الى حجم الضرر والحالة الاجتماعية ، وعدد افراد الاسرة ، وهو ما قامت به وزارة العمل من بحث متواصل للوصل الي الجهات الأكثر تضرراً .

وأشار الى ان اكثر العمال تضرراً نتيجة حالة الطوارئ بفيروس "كورونا" هم: رياض الاطفال والمدارس الخاصة والفنادق المغلقة والنقل والمواصلات" .

وأشار الى ان المنحة المالية تقدر بـمليون دولار للمتضررين بقيمة 100 دولار للعامل ، اي ان عدد المستفيدين 10 الآف عامل .

وبشأن الاسماء التي قد تستفيد الاسبوع الجاري ، اوضح ان الوزارة تقوم بحصر القطاعات المتضررة ، وعلى إثرها سيتم الاختيار .

ويشار الى ان وزارة العمل بغزة نشرت اسماء 3000 عامل للإستفادة من مساعدة مالية بقيمة 100 دولار وخاصة للقطاعات التي تضررت بشكل كامل جراء الاغلاق من فيروس "كورونا".